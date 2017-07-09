Şampiyonadan madalya ile döndüler

Bolu’da gerçekleştirilen şampiyonaya 64 ilden 3 bin 400 kick boks sporcusu katıldı. Şampiyonanın yıldızlar kategorisinde 69 kiloda Mecit Turan ile minikler kategorisinde 44 kiloda ise Şükrü Ertekin Türkiye üçüncüsü oldular. Bilecik ilini temsilen, antrenör Fehmi Piliç yönetiminde şampiyonaya giden Pazaryeri Halk Eğitim Spor kulübünün 10 sporcusundan ikisinin üçüncülük madalyası kazanması, Bilecik ilinde sevinçle karşılandı. Turnuvaya 81 kiloda Veysel Piliç ve Emirhan Demirel, 69 kiloda Mecit Turan ve Şenol Emir, 67 kiloda İsmail Tansel, 66 kiloda Ali Piliç, 65 kiloda Ayşe Turan, 44 kiloda Şükrü Ertekin, 42 kiloda Efecan Güçlü ve 32 kiloda Batuhan Kınık katıldı. Antrenör Fehmi Piliç ve sporcular, “Bizlerin Bolu’daki Türkiye Şampiyonasına gitmemize destek veren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a, Bilecik İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız’a, Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi İsa Özdil’e teşekkür ederek, bu destekler devam ettiği sürece daha büyük başarılar kazanıp, Bilecik ve Pazaryeri’nin adını en iyi şekilde duyuracaklarını” ifadelerini kullandılar.

Kulüp başkanı Sedat Büyük de, Bilecik Pazaryeri’ne üçüncülük kazandıran antrenör Fehmi Piliç’i, sporcular Mecit Turan ve Şükrü Ertekin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kulüp sporcularının, 20-26 Temmuz 2017 tarihlerinde Niğde’de yapılacak olan Türkiye kick boks şampiyonasına katılmak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği kaydedildi.