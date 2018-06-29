Şampiyonun penaltılarla belli olduğu maç sonunda tekmeli tokatlı kavga

Amatör Ligi 2017-2018 play-off müsabakası sonunda iki takım oyucuları tekme tokat birbirlerine girdi, kavgayı araya giren polis ayırdı.

Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan 2. Amatör Ligi 2017-2018 play-off müsabakasında B grubu lideri Bozüyük temsilcisi Güneşpor ile A grubunu ikinci bitiren Kürespor karşı karşıya geldi. Maçın ilk 45 dakikalık süresinde karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Kürespor maçın 50’inci dakikasında Servet Palacıoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra gelişen bir Güneşspor atağında Mehmet Erdoğan topu filelere göndererek, durumu 1-1’e getirdi. Maçın 62’inci dakikasında Güneşspor’lu Ertan Sakarya girdiği bir pozisyon sonrası sakatlanmasının ardından sstada çağrılan ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 oyuncu değişikliği yapan Güneşspor bu sakatlık ardından 10 kişi kaldı. Maçın 80’inci dakikasında bir pozisyon sonrası biri yedek kulübünde olmak üzere Hasan Can Sezer ve Ahmet Öztürk kırmızı kart gördü. Yaşanan bu olaylardan sonra maçta başka gol olmazken, maç 1-1’lik skorla sonuçlandı. Bu sonuç maçı uzatmalara götürdü. Maçın ilk 15 dakikalık uzatmasında iki takım birbirlerine üstünlük kuramazken, ikinci 15 dakikalık uzatmalarda da taraflar üstünlük sağlayamadı. Maçın orta hakemi Barkın Kara’nın bitiş düdüğü sonra maç penaltılara kaldı. Atılan penaltı atışlarında 3-1’lük sonuçla Kürespor Güneşspor mağlup ederken, 2018-2019 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig’e yükseldi.

Penaltılar sonrası saha karıştı

Penaltı atışları sonrası maçı kazanan Küresporlu oyuncular şampiyonluk kupasını almaya gelirken, iki takım oyuncuları arasında sözlü atışma başladı. Sözlü atışma kavgaya dönerken, tekmeler, tokatlar yumurtlar havada uçuştu. Yaşanan olaylara polis ekipleri hemen müdahaleye ederken, iki takım oyuncuları arasında kalkan oluşturdu. Futbolcuları kulüp başkanları, antrenör ve yöneticiler sakinleştirirken, Bozüyük’ten gelen Güneşspor futbolcu kafilesini otobüse bindirerek ilçeye göndermek isteyen polisler ile futbolcular arasında başka bir tartışma yaşandı. Bu olayların yatışması ardından Kürespor şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’nun elinden büyük sevinç yaşarken, final maçında kaybederek Bilecik 1. Amatör Lig’e yükselemeyen Güneşsporlu oyuncular büyük üzüntü yaşadı.