Saraycık Caddesi asfaltlama çalışmaları gece de devam ediyor

Bozüyük'ün yoğun olarak kullanılan caddelerinden biri olan Saraycık Caddesinin, devam eden asfaltlama çalışmaları kapsamında caddenin tren yolu hemzemin geçidi ile belediye döner kavşağı arasında kalan bölümü tamamlanarak trafiğe açıldı.

Gece boyunca devam eden asfaltlama çalışmalarına katılan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ekiplere kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saraycık Caddesi üzerinde daha önce Bozüyük'ün Saraycık girişi ile çevre yoluna kadar olan birinci etap asfaltlama çalışmaları tamamlanmış ve cadde yeni ve modern görünümü ile trafiğe açılarak vatandaşların kullanımına sunulmuştu. İkinci etap asfaltlama çalışmaları kapsamında ise trafik yoğunluğunun en az olduğu gece saatlerinde çalışmalarına hız veren ekipler çalışmalara gece boyunca devam ederek yolun tren yolu hemzemin geçidi ile belediye döner kavşağı arasında kalan bölümünü de tamamladı. Asfaltlama ekibini ziyaret eden ve çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, asfaltlama çalışmaları hakkında personelinden bilgi aldı. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı “6 bin 500 Tonluk Saraycık Yolu sıcak asfalt çalışmamız tüm hızıyla sürüyor” diyerek ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.