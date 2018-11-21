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Saraycık caddesi asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Saraycık caddesinde başlatılan asfalt yenileme çalışması tamamlandı.

Cadde yeni ve modern görünümü ile Bozüyüklülere hizmet vermeye başladı.


Bozüyük'ün yoğun olarak kullanılan caddelerinden biri olan Saraycık caddesinde tamamlanan asfaltlama çalışmaları Bozüyük Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliği ve imzalanan protokol kapsamında yapılırken, asfaltlama çalışmalarında ilk olarak eski, yıpranmış ve ihtiyaca cevap veremeyecek durumdaki eski asfalt freze makineleri aracılığı ile yerinden sökülerek temizlendi. Ardından da ilçenin Saraycık köyü girişi ile belediye döner kavşağına kadar olan bölge asfaltlanarak yol daha düzgün, modern ve güzel bir görünüme kavuşturuldu. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gece ve gündüz mesai mefhumu gözetilmeden yapılan çalışmalar esnasında çalışmaları zaman zaman ziyaret etmiş ve personelini yalnız bırakmamıştı.


Trafiği aksatmadan ve sürücüleri zor durumda bırakmadan ivedilikle tamamlanan çalışmalar sonrasında caddenin asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Saraycık caddesi sakinleri ve esnafları da Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

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