Saraycık Caddesinde asfaltlama çalışmaları

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yakından takip ederken ekiplerin gece ve gündüz sürdürdükleri çalışmalara katılarak incelemelerde bulunuyor ve çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Son olarak Saraycık Caddesi'nde gece mesaisi yapan asfaltlama ekibini ziyaret eden ve çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, asfaltlama çalışmaları hakkında personelinden bilgi aldı. Personeli ile görüşerek kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını da soran Başkan Bakıcı ekiplere kolaylıklar diledi.

Ziyarette Saraycık Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Bakıcı, vatandaşlarla da görüşerek bir süre sohbet etti. Belediye çalışmaları hakkındaki beğenilerini ifade eden vatandaşlar özellikle şu anda mahallelerinde devam eden yağmur suyu ve asfaltlama çalışmaları için teşekkür ettiler. Ayıca çalışanlara ve Başkan Bakıcı'ya çay ikramında bulunan mahalle sakinleri çalışan personele ve Başkan Bakıcı'ya çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

Bozüyük'ün yoğun olarak kullanılan caddelerinden biri olan Saraycık Caddesi'nde başlatılan asfaltlama çalışmaları Bozüyük Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliği ve imzalanan protokol kapsamında yapılıyor. Çalışmalarda eski, yıpranmış ve ihtiyaca cevap veremeyecek durumdaki eski asfalt freze makineleri aracılığı ile yerinden sökülerek temizlendi. Ardından temizlenen bölgelere dökülen asfalt ile yollar daha düzgün, modern ve güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Saraycık Köyü Bozüyük girişinden başlatılan ve şehir merkezi istikametine devam eden çalışmalarda ilçe mezarlığının önüne gelindi.