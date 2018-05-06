’Sarıkız’ın gözyaşına ziyaretçi akını

Osmaneli halkı tarafından ilçe mezarlığının üst kısmında Sarıkız mevkiinde yılda bir kere akan suyunun şifalı olduğuna inanılıyor. Buraya gelen vatandaşlar suyu ve çamuru ellerine ve yüzlerine sürüp dilekte bulunuyorlar. Sarıkız’a ziyarete gelemeyen komşularının kapısına ise bereket getirmesi için dere yatağından topladıkları yabani bitkilerin çiçekli dallarını takıyorlar.

Sarıkız’ı ziyaret eden Levent Alkuş “Yüz yıllardır Hıdırellez sabahları 6 Mayıs’ta insanlar buraya gelerek dilekte bulunuyorlar. Bulunduğumuz kayada damla damla suyun sızdığını görüyoruz. Damlayan suyun şifalı olduğunu duyan gelir. İnsanlar yeri geldiğinde şişeler su doldurur, yeri geldiğinde vücutlarına yüzlerine sürüp faydalı oldukları bu su ve çamur ile vücutlarını tazeliyorlar" dedi.

Ünsal Özet ise Osmaneli ve birçok yerden gelenler olduğunu belirterek “Her yıl Hıdırellez sabahı Sarıkız’a gelip sürekli dileklerde bulunan biz ve Osmaneli halkı hatta dışarıdan birçok ziyaretçilerimiz akınla gelip sürekli dileklerde bulunuyorlar. Bununla birlikte biz gelip burada gelen misafirlerimizle bol bol o dileklerle beraber aynı gün birbirimize ikramlarda bulup çiçekler toplayıp evlerimize dönüyoruz. Hıdırellez bizler için bolluğu ve bereketi simgeliyor. Bu arada gelemeyen insanların kapılarına toplamış olduğumuz çiçekleri evlerinin kapılarına asıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıkız’ın rivayeti

Sarıkız, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan bir beyin kızıdır. Bir çatışma sırasında Sarıkız’ın yönettiği birlik yenik düşer. Yaralanarak ölen Sarıkız’ı babası bugün suyun çıktığı mevkiye gömdürür. Sarıkız’ın suyun çıktığı yerde yattığına, akan suyun da Sarıkız’ın gözyaşı olduğuna inanılır. Sarı su, sadece mayıs ayında bir gün damla damla olarak akar. Buraya genellikle kısmet arayan bekar kız ve erkeklerin yanı sıra şifa arayan hastalar gelir. Suyun çıkmasıyla oluşan ve alına sürülen çamurun baş ağrısını giderdiğine inanılıyor.