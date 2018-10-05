Savcıbey Barajı ve sulaması tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bilecik'in Söğüt ilçesinde sulaması tamamlanan Savcıbey Barajı sulamasının tamamlandığını ifade ederek, "Çalışmaları tamamlanan Savcıbey Barajında depolanacak su ile bin 640 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Sulama inşaatında tamamlanan iş kapsamında 2019 yılı sulama sezonunda bin 640 dekar arazinin tamamına sulama suyu verilecektir" dedi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla Bilecik'in mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta oldğunu anlatan, Aydın "Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'GÖLSU' projesi kapsamında Bilecik ilimizde nasibini aldı. Müdürlüğümüz insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonumuz bulunuyor" diye belirtti.

“Bütün hizmetlerimiz tüm hızıyla devam edecektir”

Aydın, Bilecik ve Türkiye genelinde kurumlarının bütün hizmetlerin tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, “Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

“Bilecik- Söğüt Savcıbey Barajı ve sulaması tamamlandı”

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Savcıbey Barajı'nın sulamasının tamamlandığını ifade ederek, “Çalışmaları tamamlanan Bilecik Söğüt Savcıbey Barajında depolanacak su ile bin 640 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Sulama inşaatında tamamlanan iş kapsamında 2019 yılı sulama sezonunda bin 640 dekar arazinin tamamına sulama suyu verilecektir. Temelden 35,12 metre yüksekliğe sahip ve 510 bin metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak Bilecik-Söğüt Savcıbey Barajı ve sulaması kapsamında bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Baraj ve sulamasının tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1 milyon 482 bin 560 TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Projenin yapımında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.