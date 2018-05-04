Sebze ve Meyve bölümünün 2. etap kur’aları çekildi

etap kur’aları da çekildi.

Bozüyük Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde yapılan kapalı pazaryerinde bulunan sebze bölümü için hazırlanan 105 tahsisli yerin hak sahiplerinin kur’a ile belirlenmesinin ardından 2. etap kur’aları da bugün çekildi. Belediye Encümeni huzurunda ve Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan kur’a çekimine 118 kişi talepte bulunurken sebze bölümü için yapılan kur’a sonucu 96 kişinin yerleri belirlendi. İhaleye Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, Belediye Encümen üyeleri Hüseyin Kösemen, Kemal Turgut ve belediye personelleri ile esnaflar katıldı.