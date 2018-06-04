Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 11:27

Şehir Müzesi ve Arşivi Avrupa Müze Akademisi üyesi oldu

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi, dünya müze otoritesinin en önemli kuruluşlarından birisi olarak kabul edilen Avrupa Müze Akademisi (EMA) üyesi oldu.

Şehir Müzesi ve Arşivi Avrupa Müze Akademisi üyesi oldu

04 Haziran 2018 11:27


Kapılarını ziyaretçilerine açtığı günden bu yana yoğun ilgi gören Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi, farklı noktalardan alınan bin 700 fotoğraf, tarihi belge gibi eserler ile hayat buluyor. Müzedeki tüm bu materyaller; belirli bir kompozisyon çerçevesinde, Bozüyük’ün arkeolojik geçmişinden itibaren sırası ile Selçuklu, Osmanlı dönemi tarihsel gelişimi ve özellikle Milli Mücadele döneminden günümüze kadar hikayelendi. Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerini ağırlamaya devam eden müze, gerek hafta içerisinde gerekse hafta sonunda yaklaşık 20 bin kişiye hizmet veriyor.


Geçen yıl Tarihi Kentler Birliği’nin özendirme yarışmasında ’Uygulama Ödülü’ne layık görülen Şehir Müzesi bu yıl da Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda ’Kent Müzesi Dalı’nda ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği tarafından başarısı 2. kez tescillenen Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi müzecilik alanında prestij olarak görülen Avrupa Müze Akademisi (EMA) üyeliğine kabul edilerek başarılarına yenisini eklemiş oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç