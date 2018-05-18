Şehir Müzesi’nde “Yöresel kıyafetler ve karma obje” sergisi

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi tarafından 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeni ile düzenlenen “Yöresel Kıyafetler ve Karma Obje” Sergisi ziyarete açıldı. Bozüyük Sarar Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen sergide bay ve bayanlara ait yöresel kıyafetler ile geçmiş dönemlerde kullanılan çeşitli objeler sergileniyor. Sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Belediye AK Parti Meclis Üyesi ve Müze Koordinatörü Veysel Kılıç ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Müzeler Haftası’nı kutlayan ve sergilenen eserler hakkında da bilgi alan Başkan Bakıcı müze çalışanlarına kolaylıklar dileyerek oradan ayrıldı.