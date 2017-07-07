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07 Temmuz 2017 13:00

Şehit ailesinden Vali Büyükakın’a ziyaret

10 Temmuz 2016 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan er Osman Er’in ailesi Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

Şehit ailesinden Vali Büyükakın’a ziyaret

07 Temmuz 2017 13:00


Vali Büyükakın, şehit Osman Er’in babası İsmail Er, annesi Hayriye Er ve kardeşi Fatih Er ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Akgül’ü kabulünde, şehit Er ile birlikte vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, tüm şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Devletin, şehit ailelerine ve gazilere büyük önem verdiğini, şehitlik ve gazilik kavramının da yüce bir makam olduğunu ifade eden Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, ’’Vatanımıza ve istiklalimize kasteden hain düşmanlara karşı yurdumuzun her karış toprağını aziz kanlarıyla sulayarak şehit ve gazi olan şehit ve gazilerimiz olduğu için gururluyuz. Şehit ve gazilerimizin sayesinde bu vatan toprakları üzerinde özgürce yaşıyoruz. Ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Buna kalkışanlar gerekli cevabı her zaman fazlasıyla almıştır. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya, yok etmeye kimsenin gücü yetmez” dedi.


Konuşmanın ardından, şehit er Osman Er’in ailesi de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a görevinde başarılar diledi.




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