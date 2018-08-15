Şehit Ünal Demir futbol turnuvası sona erdi

Arif Nihat Asya Okulu bahçesinde bulunan sentetik sahada oynanan maçlarda yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler mücadele ederken, turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Bozüyüklü Şehit Ünal Demir’in isminin verildiği turnuva 24 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında oynanırken turnuvanın final maçına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da katıldı. Kur’an kursları hocaları turnuvada hedeflenenin gençlerin spora yönelmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları olduğunu belirtti.

Turnuva sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, turnuvaya katılan öğrencilere madalyalarını ve kupalarını takdim etti. Kur’an kurslarının hocaları Başkan Bakıcı’ya turnuvanın düzenlenmesinde vermiş olduğu destekler için teşekkür etti.