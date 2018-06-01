Şehit Uzman Çavuş, dedesinin yanına defnedilecek

Irak’ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 arkadaşı ile birlikte şehadet şerbeti içen Uzman Çavuş Ünal Demir’in naaşı Amasya’da yapılan askeri törenin ardından havayolu ile Eskişehir’e getirilecek. Eskişehir’den Bozüyük 45. Mühimmat Bölük Komutanlığına helikopter ile getirilecek olan şehidin naaşı buradan tören kıtası eşliğinde Bozüyük merkez Kasımpaşa Camii’ne getirilecek. Şehit, ikindi namazının ardından Kovalıca Köyü Mezarlığı’na dedesinin mezarının yanına defnedilecek.

"Rabbim şehadetini kabul buyursun"

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Şehadet şerbeti içen, Bozüyüklü hemşehrimiz, Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in cenazesi ikindi namazını müteakip Merkez Kasımpaşa Camii’nde kaldırılıp Kovalıca köyünde defnedilecektir. Rabbım şehadetini kabul buyursun. Şehidimizi son görevimizde yalnız bırakmayalım, hep birlikte olalım inşallah” dedi.