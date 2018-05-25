Şehit ve Gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi

İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan Gazi Vedat Poyraz, “Bozüyük’te bizler şehit aileleri ve gaziler olarak uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz bir derneğimizin olmayışı içimizde bir ukde olarak kalmıştı. Nihayet şehit aileleri ve gazi arkadaşlarımızın gayret ve girişimleri ile 10 gün önce 14 Mayıs 2018 tarihinde gerekli işlemleri tamamlayarak Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği’nin kuruluş dilekçesini resmi makamlara sunarak derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Derneğimiz yeni olduğundan dolayı bazı acemiliklerimiz, dertlerimiz ve sıkıntılarımız tabi olarak olacaktır. Bunları gidermek için ister resmi ister belediye isterse de özel kurumlar olsun hangi kapıyı aşındırmamız gerekiyorsa o konuda da elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

"Kapımız her zaman sizlere açık"

Gazi Poyraz’ın ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Bu güzel akşamda valiliğimiz ve kaymakamlığımızın organizasyonu ile sizler ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine kadar sizinle birlikteyiz. Şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Bizlerin kapısı her zaman sizlere açık. Ayrıca kurulmuş olan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nin kurulmasında ön ayak olan Vedat Poyraz’a teşekkür ederim. Rabbim hepimizi nice ramazanlara eriştirmeyi nasip etsin. Burada bulunan özellikle şehit annelerimizin ve babalarımızın ellerinden öpüyorum” diye konuştu.

"Bizlerde şehitlik ve gazilik makamlarının müstesna bir yeri var"

Programın devamında kürsüye gelen Kaymakam Hasan Yaman ise, konuşmasında şehitlerin yakınlarıyla ve kahraman gazilerle birlikte iftar yapmaktan büyük bir gurur, onur ve şeref duyduğunu belirtti. Kaymakam Yaman, "Mübarek Ramazan ayında toplumun çok farklı kesimleriyle, farklı meslek gruplarıyla bir araya geliyoruz. Ama inanın bugün düzenlediğimiz iftar kadar ehemmiyet, önem arz eden hiç bir program yok. Valimizin bize verdiği; ’Şehit yakınlarıyla, gazilerle yakından ilgilenip onların sorunlarına karşı son derece hassas olun.’ talimatını yerine getirmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Tabi bizim dinimizde örfümüzde adetimizde de şehitlik ve gazilik makamlarının unvanlarının müstesna bir yeri var. Bu önem dolayısıyla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bu toplumun tüm yüzeyinde ayrı ayrı tüm fertleri üzerinde önemli bir hakkı hukuku olduğuna inanıyorum. İnşallah bizde bu hakkı hukuku bize yüklediği sorumluluk ve görevleri layıkıyla yerine getiririz” şeklinde konuştu.

"Kalbimiz her zaman sizlerle"

Programda son olarak konuşan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, "Belki de Ramazan ayı içerisinde katıldığımız programların en önemlisi siz değerli şehit ve gazi aileleri ile birlikte olduğumuz programdır" diyerek sözlerine başladı. Vali Büyükakın,“Sizlerin yanında olmak bizim için en büyük mutluluk vesilesi. Ben şahsım olarak sizler ile olduğum bir günün ardından yastığa başımı huzurla koyuyorum. Bu ve bundan sonraki tüm buluşmalarımıza koşar adım geliyoruz. Şunu unutmayın ki kalbimiz sizlerle. Vedat Bey’i yapmış olduğu girişim için tebrik ediyorum. Bozüyük için bu bir ayrı değerdir. Ben temin ediyorum ki; belediye başkanımız bu konularda çok duyarlı ve kalender, ne ihtiyacınız olursa belediyemizden, kaymakamlığımızdan ve en başta da bizlerden isteyebilirsiniz. Bu konuda devletimiz ayrıca duyarlı ve hassastır. Siz değerli şehit aileleri ve gazilerimizden gelen tüm talepler bizim için emir niteliğindedir” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Büyükakın ve beraberindekiler 2 şehit ailesini evinde ziyaret ederek sohbet etti.

İftar programına; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.