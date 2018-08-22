Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 10:49

Şekerli reklam panoları çocukları yine sevindirdi

Bozüyük’te çocuklar bu bayramda da şekerlerini Bozüyük Belediyesinin bir klasiği haline gelen üzeri şeker dolu reklam panolarından aldı.

Şekerli reklam panoları çocukları yine sevindirdi

22 Ağustos 2018 10:49


Bayram sabahı çocukların yüzünü güldürmenin güzel bir yolunu bulan Bozüyük Belediyesi, üzeri şeker dolu reklam panolarını minikler için hazırladı. Çocukların da çok sevdiği uygulama ile binlerce Bozüyüklü miniğin yüzü gülerken, çocuklar bayramın güzelliğini belediyenin şeker ikramı ile yaşadı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatı ile bayram öncesinde hazırlanan şekerli reklam panoları, Kurban Bayramı’nda çocuklarla 10 ayrı noktada buluştu. Çocuklara bayram sürprizi olarak hazırlanan şekerli panoların üzerinde yaklaşık olarak 20 bin adet şeker yer aldı.


Bu güzel uygulama için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden vatandaşlar, “Artık gelenek haline gelen bu şekerli reklam panolarını çocuklarımız çok sevdi. Onların bayram sevincine ayrı bir sevinç katıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç