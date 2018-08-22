Şekerli reklam panoları çocukları yine sevindirdi

Bayram sabahı çocukların yüzünü güldürmenin güzel bir yolunu bulan Bozüyük Belediyesi, üzeri şeker dolu reklam panolarını minikler için hazırladı. Çocukların da çok sevdiği uygulama ile binlerce Bozüyüklü miniğin yüzü gülerken, çocuklar bayramın güzelliğini belediyenin şeker ikramı ile yaşadı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatı ile bayram öncesinde hazırlanan şekerli reklam panoları, Kurban Bayramı’nda çocuklarla 10 ayrı noktada buluştu. Çocuklara bayram sürprizi olarak hazırlanan şekerli panoların üzerinde yaklaşık olarak 20 bin adet şeker yer aldı.

Bu güzel uygulama için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden vatandaşlar, “Artık gelenek haline gelen bu şekerli reklam panolarını çocuklarımız çok sevdi. Onların bayram sevincine ayrı bir sevinç katıyor” dedi.