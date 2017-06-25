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25 Haziran 2017 18:54

Şekerli reklam panoları yine çocukların ilgi odağı oldu

Bozüyük’te çocuklar, bayram şekerlerini Bozüyük Belediyesi’nin üzeri şeker dolu reklam panolarından aldı.

Şekerli reklam panoları yine çocukların ilgi odağı oldu

25 Haziran 2017 18:54


Çocuklara şeker ikram etmenin ilginç bir yolunu bularak hazırlanan, üzeri şeker dolu reklam panolarından miniklere şeker ikram eden Bozüyük Belediyesi, çocukların çok sevdiği bu uygulama ile Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yine yüzleri güldürdü. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatları ile bayram öncesinde şekerli reklam panoları hazırlanarak, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, erken saatlerde çocuklarla buluştu. Çocuklara bayram sürprizi olarak hazırlanan şekerler, 9 mahallenin merkezi bölgelerine yerleştirilirken eksilen şekerler de yenilendi. Çocuklar tarafından yoğun ilgi gören ve sevinçle karşılanan bayram şekerleri panolarına bu yıl sabah erken saatlerde gelen minikler bayramın ilk şekerlerini büyük bir mutlulukla bu panolardan aldı. Hazırlanan şeker panoları sadece çocukların değil her yaşta insanın ilgi odağı olurken, şekerleri kimileri torunları için, kimileri çocukları için, kimileri de kardeşleri için aldı. Yapılan bu uygulama için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden vatandaşlar, “Çocuklarımız şekerli reklam panolarını çok sevdi. Onlar için güzel bir bayram sürprizi oldu” ifadelerini kullandı.




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