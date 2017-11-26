‘Şekerpare Müzikali’ kendine hayran bıraktı

Uluslararası Metristepe Tiyatro Günleri’nde ‘Şekerpare Müzikali’ sahnelendi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen müzikalde, oyuncular dansları ve muhteşem oyunculuk performansları ile seyirciyi büyüledi. Yaklaşık olarak 2 buçuk saat boyunca seyirciyi kahkahaya boğan oyuncular, Türk Sineması’nın klasikleri arasında yer alan “Şekerpare” filmini müzikal olarak sahneleyerek, Bozüyüklü tiyatro severlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattılar. Oyun sonunda oyunculara plaketlerini takdim etmek için sahneye gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Esat Zencir; “Öncelikle Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen tiyatro festivaline yoğun katılım gösteren ve her oyunumuzda salonumuzu dolduran tüm tiyatro severlere teşekkür etmek istiyorum. Bizler Bozüyük Belediyesi olarak festivalimizde sahne olan tüm oyuncularımıza Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı adına teşekkür ediyor, kıymetli oyuncu arkadaşlarımızı ileride tekrar aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Oyunculara plaketlerinin takdim edilmesinin ardından yapılan röportajda Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları Bozüyük’te düzenlenen bu muhteşem festival için emeği geçen herkese teşekkür ederek, Bozüyük’te sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.