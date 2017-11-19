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19 Kasım 2017 09:31

“Şenlik Çıkmazı” adlı oyun Bozüyüklüleri kahkahaya boğdu

Bozüyük Belediyesi 3.

“Şenlik Çıkmazı” adlı oyun Bozüyüklüleri kahkahaya boğdu

19 Kasım 2017 09:31

Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri’nde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Suı Generis Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Şenlik Çıkmazı” adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.


Bir roman mahallesinde geçen olayları eğlenceli bir şekilde anlatan tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, müzikleri, şarkıları ve birbirinden komik karakterleri ile tiyatro oyunu salonda bulunanları kahkahaya boğdu. İki perdelik oyunda aynı mahallede yaşayan roman vatandaşların yaşananlar karşısındaki eğlenceli tutumu ve yaklaşımları konu edilirken seyirci; aşkı ve komediyi birlikte yaşadı. Beğeni ile izlenen oyun uzun süre alkışladı. Oyunu izleyenler arasında yer alan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin; “Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından sahnelenen bu muhteşem oyun için genç arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bizlere güzel ve eğlenceli bir gece yaşattıkları için de teşekkür ediyorum. Kendilerini başka organizasyonlarda da aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.


Bu güzel akşamın mimarı olan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya sanata ve sanatçıya verdiği büyük önem için ayrıca teşekkür eden Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, oyuncuları tebrik ederek plaket takdim etti.


Bol kahkahalı, güzel ve keyifli bir akşam yaşayan Bozüyüklüler ise oyunun sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin ilçede yer almasından duydukları mutluluğu dile getirdiler.




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