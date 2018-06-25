Şerbetçiotu’nun fiyatı belirlendi

Ülkede sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotu bitkisi, ilaç sanayisinde, ekmek mayası ve alternatif tıp alanında kullanılıyor 1967 yılından beri her yıl Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Şerbetçiotu Teknik Komite toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bilecik Kaymakamı Bayram Sağır, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş ve İlçe Müdürü Hasan Çevik, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar, Ot-Gül Şerbetçiotu Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, ziraat mühendisleri ve üreticiler katıldı. Ziraat mühendislerinin hazırladığı maliyet araştırması raporunda, masraf üzerine yüzde 30 çiftçi kârıyla beraber gider cetveli üzerinden başlayan pazarlıklarda, Anadolu Grubu yetkilileri, kilogram başına 8 buçuk lira verdi. Daha sonra 2018 yılı şerbetçi otu fiyatları, "brewers gold", "provesgot", "erciyes", "ege" ve "pazaryeri" cinslerinde 8 buçuk lira, "aroma" cinsinde ise 8 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Geçen yıl 60 kuruş olan makine ile toplama ücretinin ise alıcıların yapacağı gider maliyetinden sonra belirlenmesi kararlaştırıldı.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada; bu yıl verilen fiyatların iyi olduğunu çiftçilerin memnun kaldığını ifade etti. Yoldaş, "Ülkemizde sadece İlimiz sınırları içinde yüzde 95’i Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otu bitkisi 530 aile tarafından yaklaşık 2 bin dekar alanda ekimi yapılıyor. Bu yıl yağışların yeterli miktarda olması sebebiyle rekolte de yüksek" dedi.