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30 Haziran 2017 12:58

Servis minibüsü kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı servis minibüsü kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Servis minibüsü kazası güvenlik kameralarına yansıdı

30 Haziran 2017 12:58


Meydana gelen korkunç olayda, 2 tırın arasında kalan servis minibüsü hurdaya dönerken, kazada adeta can pazarı yaşanmıştı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından detaylarda ortaya çıkarken kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın görüntülerinde Mustafa Y. idaresindeki 11 EH 624 plakalı tırın, yol kenarında fabrikadan gelecek personeli bekleyen Mehmet B. idaresindeki 11 UA 162 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptığı anlar yer alıyor. Kaza ile ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturmada tır şoförünün kaza esnasında uyuması sonucunda servis minibüsüne çarptığının ortaya çıktığı iddia edildi. Diğer taraftan kazada yaralanan fabrika personellerinin taburcu edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.




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