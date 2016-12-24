Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 12:29

Sevgi Evleri Projesi tamamlandı

Sevgi Evleri Projesi tamamlandı

24 Aralık 2016 12:29

Bozüyük Yediler Mahallesi’nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan “Sevgi Evleri” projesi tamamlandı.
Yapımı tamamlanan “Sevgi Evleri” projesini yerinde inceleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, projenin yapımını üstlenen firma yetkililerinden bilgi aldı. Devletin koruması altındaki çocukların aile ortamında büyütülerek topluma kazandırılması amacıyla başlatılan Sevgi Evleri Projesinde çocuklar, artık koğuş sisteminin bulunduğu yurtlarda değil, en fazla 10-12 çocuğun yaşayacağı evlerde, ev içerisinde işleri paylaşım içerisinde yapabilecekleri aile ortamında yaşayacaklar.
Birçok ilden sonra ilçelerde de faaliyete geçecek “Sevgi Evleri” için “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’e teşekkür eden Başkan Bakıcı, “İlçemize kazandırılan bu değerli yatırım ile devlet korumasındaki çocuklarımız çok daha uygun ortamlarda büyüyecek ve daha çok hayatın içinde yer alacaklar” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç