Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan "Sevgin İliklerime İşlesin" projesi, bir hastaya daha umut oldu.

Proje ile kök hücre bağışçısı olan Ramazan Gezer, Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Nihat Can; beraberinde Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan ve Proje Sorumlusu İlker Çınar'ın da bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gönüllü bağışçı Ramazan Gezer ve konuklarına teşekkür etti.

"Yeni bir hastaya umut olan ramazan gezer kardeşimi gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, konu hakkında yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde geçen yıllarda çok güzel ve anlamlı bir çalışmanın başlatıldığını belirterek; ‘'Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Belediyemiz ve Türk Kızılay'ımız işbirliğinde hazırlamış olduğumuz ‘'Sevgin İliklerime İşlesin'' projesinin bir meyvesi olarak, Ramazan Gezer kardeşimiz, kök hücre bağışında bulundu ve 17 yaşındaki bir kardeşimize umut oldu, sağlığına kavuşmasını sağladı. Ben bu anlamda böyle fedakarca ve anlamı bir davranışta bulunan Ramazan kardeşimizi tebrik ediyorum. Sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bu

Bilgilendirme toplantılardan etkilendi

Öte yandan ''Sevgin İliklerime İşlesin'', ''Belki De Sensin'', ''Kök Hücre Bağışıyla Umut Olun'' sloganları ile düzenlenen bilgilendirme toplantılarından etkilenen Ramazan Gezer, 20 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen tedavi ile 17 yaşındaki bir hastaya umut oldu.