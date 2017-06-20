Şeyh Edebali türbesi için onarım talebi

Yeşil, sosyal medya üzerinden türbenin resimlerini paylaşarak, “Sayın Bursa Bölge Vakıflar Müdürlüğü, Bilecik ve ülkemizin manevi bekçisi, Osmanlı Devletinin fikir babası, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesini günde binlerce kişi ziyarete geliyor. Bu görüntüler hem bu büyük zata, hem de gelen misafirlerimize karşı çok büyük bir ayıp olarak görüyorum. En Kısa sürede gerekli bakım onarımların yapılmasını umut ediyorum. Vakıf olması maksadı ile bizler bir şey yapamıyoruz, şayet sizler gerekli bakımları yapmayı düşünmüyorsanız ben ve benim gibi düşünen vatandaşlar olarak hemen şimdi seve seve tüm masrafları üstlenmeyi kabul ediyorum. Şeyh Edebali Hazretlerinin de dediği gibi ‘Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez’ diyorum” ifadelerini kullandı.