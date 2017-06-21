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21 Haziran 2017 18:11

Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ne ziyaret

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak ağırladığı misafirleri ile Bilecik’in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlıyor.

Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ne ziyaret

21 Haziran 2017 18:11


Bilecik, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ile sesini ülke ve dünyaya duyurmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, ülkenin dört bir yanından konuklarını ağırlıyor.


Yalova’nın Altınova İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen tur kapsamında gelen heyet, Tarih ve Kültür Şehri Bilecik’i ziyaret etti. Şeyh Edebali Türbesi’nde dua eden konukları, ağırlayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce ve Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz konuklarını ağırlayarak şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.


Ziyaretleri kapsamında; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu’nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyen gruplar bol, bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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