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19 Haziran 2018 13:41

Şeyh Edebali Türbesi’ni bayram süresince 44 bin kişi ziyaret etti

Bilecik’te bulunan Şeyh Edebali Türbesi, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 44 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Şeyh Edebali Türbesi’ni bayram süresince 44 bin kişi ziyaret etti

19 Haziran 2018 13:41


Osmanlı Devletin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi aynı zamanda devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali Türbesi, Ramazan Bayramı tatili süresince onbinlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Şeyh Edebali Türbesi alan sorumlusu Engin Beyce, bayram tatili süresince Bilecik Belediyesi olarak misafirlerine en iyi şekilde ağırladıklarını anlatarak, "Türbe ziyaretlerimiz Arefe günü başlayarak bayramın son gününe kadar aralıksız devam etti. Yerleşke içinde bulunan ve 1392 yılında yapılan tarihi Orhangazi Cami’nde kılan vatandaşlarımız bayram namazını kılarak, Şeyh Edebali Hazretlerinin huzuruna çıkmaya başladı. Öğleden sonra ise ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Alan içinde ilk olarak Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni ziyaret eden ziyaretçiler burada Osmanlı Devleti döneminde görev almış 36 padişah hayatını öğrendiler. Ardından ziyaretçilerimiz Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Sinema Salonunda Osmanlı Devleti’nin kuruluşu anlatan 3 boyutlu gösterimini izleme imkanı buldular. Son olarak Şeyh Edebali Türbesi misafirlerimize alanı anlatan broşür ve kitapçıklar verdik. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi girişinde bulunan turnike sistemi ile arefe günü dahil bayramın son gününe kadar buraya 44 bin 192 ziyaretçi giriş yapmış" dedi.




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