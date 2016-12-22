Şeyh Edebali Üniversitesi erkek voleybol takımı yarı finalde

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Voleybol 2. Lig Grup Müsabakaları’nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi erkek voleybol takımı yarı finale yükseldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte; Kırklareli Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin mücadele verdiği müsabakalarda, son maçında Kırklareli Üniversitesini yenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi erkek voleybol takımı grup maçları bitmeden yarı final oynamaya hak kazandı.

Öte yandan takım, yarı final müsabakasını kazanması durumunda 1. Lige yükselecek.