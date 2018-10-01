Şeyh Edebali Üniversitesi personellerine eğitim verildi

Verilen eğitim hakkında açıklama yapan Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline olası afet ve acil durumlarda hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla temel afet bilinci ve yangın konularında teorik eğitim verilmiş olup; eğitim sonrası yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatı yapılmıştır” dedi.