Sezon sonu turşuluklar el yakıyor

Bilecik'te bitmek üzere kışlık turşuluk sezonunda vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken, satıcılar ise; geçen yıldan bu yıla ürünlere yüzde 50 zam geldiğin söyledi.

Kış ayının gelmesiyle birlikte turşuluk sezonunda da son günler yaşanıyor. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazara gelen vatandaşlar turşuluk sezonun son günlerde pahalılıktan dert yanarken, satıcılar ise; geçen yıldan bu yıla ürünlere yüzde 50 zam geldiğin söyledi. Yıllardır pazarlarda turşuluk acur, kelek ve salatalık sattığını anlatan Erol Türker, "Bu yıl fiyatlara yüzde 50 zam geldi. Müşteriler fiyattan, bizler de satışlardan memnun değiliz. Geçen yıl 2-3 liraya sattığımız acur bu yıl 5 liraya satıyoruz. Kelek ve salatalık turşulukları da aynı öyle. Bu yıl satışlarımız umduğumuz gibi olmadı. Geçen yıl daha çok satışımız vardı, böyle gidersen vatandaşlar evde kendi turşularını kurmayacak. Daha ucuz olan hazır turşu almaya başlayacak" dedi.