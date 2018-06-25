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25 Haziran 2018 13:29

Sezonun ilk incirlerinin kilosu 10 lira

Bilecik’te pazar tezgahlarında fiyatı ile adeta el yakan incir, kilosu 10 TL’den alıcısını bekliyor.

Sezonun ilk incirlerinin kilosu 10 lira

25 Haziran 2018 13:29


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda sezonun ilk incirini gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı el yakıyor. Kilosunun 10 lira olması sebebi ile istedikleri satışı gerçekleştiremediklerini belirten incir satıcısı Bahattin Çalık, “İnciri 10 TL’ye satıyoruz şuanda. Mersin’in Tarsus ilçesinden geliyor. İlk çıkım olmasından ve fiyatının 10 TL olmasından dolayı çok fazla talep görmüyor. Ama 1 ay içerisinde 3 TL’ye düşer diye düşünüyoruz. O zaman talep fazla olur” dedi.




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