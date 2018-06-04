Sezonun ilk şeftalisi fiyatı ile tezgahta el yakıyor

Hoş kokusu ve faydaları ile yaz meyvelerinin başında gelen şeftali, pazarlarda görülmeye başlandı. Sezonunun hemen başında fiyatının yüksekliğinden yakınılan şeftaliyi şimdilik sadece çocuklu anneler tercih ediyor. Tezgahları renklendiren ilk şeftali vatandaşların yüzünü güldürürken satıcıları da düşündürüyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı talep görmediklerini belirten şeftali satıcısı Bahattin Çalık, “Bilecik pazar tezgahlarına sezonun ilk şeftalisi düştü. Şeftalilerimiz Bursa’dan geliyor ve kilosunu şu an 5 TL’den satıyoruz. Havalar daha da ısınınca fiyatı tabii ki de düşer. Daha yeni çıktığı için vatandaşlardan talep görmüyoruz. Fiyatı pahalı geldiği için sadece çocuklu anneler tercih ediyor onun sebebi de kutu meyve sularından kaçınmak için taze şeftali suyu sıktıklarını söylüyorlar” dedi.