Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:27

Sezonun ilk şeftalisi fiyatı ile tezgahta el yakıyor

Bilecik’te pazar tezgahlarındaki yerini alan sezonun ilk şeftalisi fiyatı ile el yakıyor.

Sezonun ilk şeftalisi fiyatı ile tezgahta el yakıyor

04 Haziran 2018 14:27


Hoş kokusu ve faydaları ile yaz meyvelerinin başında gelen şeftali, pazarlarda görülmeye başlandı. Sezonunun hemen başında fiyatının yüksekliğinden yakınılan şeftaliyi şimdilik sadece çocuklu anneler tercih ediyor. Tezgahları renklendiren ilk şeftali vatandaşların yüzünü güldürürken satıcıları da düşündürüyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı talep görmediklerini belirten şeftali satıcısı Bahattin Çalık, “Bilecik pazar tezgahlarına sezonun ilk şeftalisi düştü. Şeftalilerimiz Bursa’dan geliyor ve kilosunu şu an 5 TL’den satıyoruz. Havalar daha da ısınınca fiyatı tabii ki de düşer. Daha yeni çıktığı için vatandaşlardan talep görmüyoruz. Fiyatı pahalı geldiği için sadece çocuklu anneler tercih ediyor onun sebebi de kutu meyve sularından kaçınmak için taze şeftali suyu sıktıklarını söylüyorlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç