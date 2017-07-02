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02 Temmuz 2017 10:01

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuz başında serinlemeye çalıştı

Bilecik’te son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, parklarda bulunan havuzların başında serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuz başında serinlemeye çalıştı

02 Temmuz 2017 10:01


Ramazan’dan sonra sıcaklıkların aniden artmasıyla termometreler Bilecik’te 39 dereceyi gösterdi. Son günlerde hava sıcaklıklarının artış göstermesinden dolayı ise vatandaşlar serinlemek ve ferahlamak için gölgelik olan parklara yoğun ilgi gösterdi. Evde serinleme şansları olmayan vatandaşlar Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisler Çay Bahçesi içinde bulunan asırlık çınarlar altındaki havuz başında serinlemeye çalıştı.


Sıcaktan bunalarak parklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının aniden artış gösterdiğini belirterek, evlerinde duramayıp çoluk çocuk aileleriyle birlikte parklara geldiklerini ve gölge alanlarda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.




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