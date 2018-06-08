Şiddetli yağış ve dolu üreticileri vurdu

Dolunun zarar verdiği geniş bir alandaki ürünlerinin ellerinde kaldığını, bunun yanında diğer ekili alanların da zarar gördüğünü belirten çiftçiler, yardım bekliyor. Dünden bu yana Soğcakpınar köyün de çalışmalar gerçekleştiren Osmaneli İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köy kahvede toplanan çiftçilerin hasar kayıtları için başvurularını aldılar. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zarar gören tarlaları dolaşarak hasar tespit çalışmalarında bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söylediler.

Konu hakkında konuşan Osmaneli İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Serkan Diker, Soğucakpınar köyü ve Kaşıkçı mahallesinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Diker “Şuana kadar elimize gelen hasar başvurularını aldık. Gereken incelemeler yapılıyor sonrasında gerekli çalışmaları parsel parsel dekar bazında yapacağız. Kira sözleşmesi olmayan, ÇKS kaydı olmayan anne babadan kalma araziler var. Biz bu arazilerle de ilgili hasar tespiti yaparak çalışmalar gerçekleştireceğiz. İl Müdürlüğümüze de gerekli dosyayı hazırlayıp sunacağız” dedi.

Soğucakpınar köyünde çiftçilik yapan Halim Vura ise, dün öğleden sonra yağan yağmur ve dolunun köydeki 60 haneyi perişan ettiğini anlatarak, "Buğdayda bile tek bir tane kalmadı. Karpuz, kavun tamamen bitti. Biber ve domateste hüsran var. Tarlalarda ekili hiçbir şey kalmadı. Verim çok iyi görünüyordu. Beklentimiz çok yüksekti ama dolu vurdu. Yem bitkilerini yeniden ekersin, ama buğday ve karpuz tamamen bitti. Çiftçi kara kara ne yapacağını düşünüyor. Hükümet zor durumdaki çiftçinin yanında olmalı. Zaten ekonomik sıkıntı yüzünden çiftçiliğimizi zor yapar durumdayken, sel felaketi ile tamamen batağa saplandık. Kredi borçlarımızı ödeyemez duruma geleceğiz. Mağdur çiftçilerimizin zararı bir an evvel giderilmeli" diye konuştu.