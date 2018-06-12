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12 Haziran 2018 11:34

Sıkıştığı yerden kurtarılarak doğaya salındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen karga, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında kurtarılarak doğaya salındı.

Sıkıştığı yerden kurtarılarak doğaya salındı

12 Haziran 2018 11:34


Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Demirdöküm Caddesi Park Sitesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna karga düştü. Durumu fark eden daire sakinleri olayı Bozüyük Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine giderek havalandırma boşluğuna düşerek sıkışan kargayı kısa sürede kurtardılar. Sıkıştığı yerden kurtarılan karga itfaiye ekiplerince yeniden doğal hayata salıverildi. Daire sakinleri kısa sürede gelerek karganın kurtarılmasını sağlayan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.




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