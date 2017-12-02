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02 Aralık 2017 15:31

Sınav alanına zarar verdiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından hazırlanan sürücü kursları sınav alanına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Sınav alanına zarar verdiler

02 Aralık 2017 15:31


Bugün sabah saatlerinde Çarşı Mahalle Albay İbrahim Çolak Ortaokulunun alt tarafında bulunan sınav alanına giden sürücü kursu yetkilileri ve sürücü adayı kursiyerleri hiç ummadıkları bir manzarayla karşılaştılar. Belediye tarafından sürücü kursu adayları için hazırlanan alanda kimliği belirsiz şahısların araçlarıyla drift yaptırıp patinaj çektirerek sahayı dağıtarak alana zarar verdikleri görüldü. Bunun üzerine belediyeye yetkilileriyle irtibata geçilerek alanın yeniden düzenlenmesi için yardım istenildi. Belediye ekiplerinin alanı tekrar düzenlemesinin ardından geçte olsa motosiklet sınavları gerçekleştirilebildi. Alanı bu hale getiren kimliği belirsiz kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.




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