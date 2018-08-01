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01 Ağustos 2018 16:01

Sinema Festivali, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden ’Neşeli Günler’ ile devam etti

Bozüyük Metristepe 2.

Sinema Festivali, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden ’Neşeli Günler’ ile devam etti

01 Ağustos 2018 16:01

Sinema Festivali’nde Yeşilçam’ın klasikleri arasında yer alan ’Neşeli Günler’ adlı filmin gösterimi yapıldı. Filmi izleyenler zaman zaman kahkaha tufanı, zaman zaman da duygusal anlar yaşadı.


Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara açık hava sinema keyfini yaşatmak, yıldızların altında film izlemek, stres atıp keyifli dakikalar geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen festivalin dördüncü gününde yönetmenliğini Orhan Aksoy’un yaptığı, oyuncu kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan ve Ahmet Sezer gibi isimlerin yer aldığı 1978 yapımı ’Neşeli Günler’ adlı komedi türü filmin gösterimi Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı amfi tiyatroda saat 21.00’de yapıldı.


Festival boyunca vatandaşların festival alanına ulaşımı Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanırken, her gün 3 otobüs 19.30 ile 21.00 saatleri arasında belirlenen güzergahlarda görev yapıyor. Birinci servis Tokiler kalkışlı olarak mezarlık önü, seyir terası, Zafer İlkokulu önü, otogar kavşağı ve Yeşilkent, 2 nolu servis Tekke Mahalle Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü kalkışlı, Nurettin Sayar Caddesi, Arıklar Caddesi, Bedri Rahmi Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve Yeşilkent, 3 nolu servis hattı Ferhat Camii önü kalkışlı belediye önü, Kasımpaşa Camii, Çınar Taksi, Emniyet ve Yeşilkent olarak hizmet veriyor.


Festival kapsamında 1 Ağustos’ta ’Tatlı Bela’, 2 Ağustos’ta ’Av Mevsimi’, 3 Ağustos’ta ’Fetih 1453’, 4 Ağustos’ta ’Aile Arasında’, 5 Ağustos’ta ’Ayla’ ve 6 Ağustos’ta ’Osman Pazarlama’ adlı film gösterilecek.




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