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03 Ağustos 2018 10:29

Sinema Festivali’nde “Tatlı Bela” izleyenleri eğlendirdi

Bozüyük Metristepe 2.

Sinema Festivali’nde “Tatlı Bela” izleyenleri eğlendirdi

03 Ağustos 2018 10:29

Sinema Festivali’nde "Tatlı Bela" adlı filminin gösterimi yapıldı.


Festivalin en eğlenceli ve romantik filmlerinden biri olan “Tatlı Bela” adlı film yoğun ilgi gördü. Senaryosunu Selim Çiprut’un yazdığı, yönetmenliğini Cem Sürücü’nün yaptığı, oyuncu kadrosunda Gökhan Keser, Selen Seyven, Serkan Kuru, Eren Pekgöz ve Eda Erol’un yer aldığı 2018 yapımı filmi izleyenler açık hava sinema keyfini yaşarken keyifli dakikalar geçirdi. Gösterimi Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı amfi tiyatroda saat 21.00’de yapılan filmde birlikte büyüyen Arda, Erdem ve Fırat’ın bir gece kapılarının önünde bir bebek bulmaları ile değişen hayatları anlatılıyor.




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