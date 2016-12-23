Sivil personellerden denetim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü sivil denetim personelleri, toplu taşıma araçları sürücülerinin bilgisi olmadan yolculuk yaparak yolcu otobüslerini denetledi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü sivil denetim personelleri tarafından yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında yolcu ile sürücüler arasındaki tutum ve davranışların gözlemlenmesi ve bu araçların karışmış olduğu kaza sayılarındaki artışların önüne geçmek için bu denetimlerin yapıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü sivil denetim personelleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere normal vatandaş olarak biniyor. Yolculuk esnasında sürücü, kural ihlalleri ve yolcu ile sürücüler arasındaki tutum ve davranışları takip ederek not ediyor. Yolculuk sona erdiğinde sürücü ve yolculara kendisini tanıtarak bilgi veriyor. Sürücünün bir hatası var ise trafik ekiplerini çağırarak gerekli işlemin yapılmasını sağlıyor. Eğer her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı ise sürücüye teşekkür ederek hayırlı yolculuklar diliyor. Bu uygulama bugünlerde Bilecik-Bozüyük ve şehirlerarasında toplu taşıma yapan yolcu otobüslerinde uygulanıyor. Bugün yapılan bu uygulama sonunda görevli sivil denetim personeli özel bir şirkete ait otobüs sürücüsünü ve yolcuları bilgilendirerek yolculuk sonunda herhangi bir hatalı davranışı bulunmayan otobüs sürücüsüne teşekkür ederek hayırlı yolculuklar diledi. Yolculara ve otobüs sürücüsüne ikramda bulundu. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için bu tarz uygulamaların düzenli bir şekilde belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.