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14 Nisan 2017 18:36

Siyaset dünyası açılışta bir araya geldi

Bozüyük’te bir iş yeri açılışı Bozüyüklü siyasetçileri bir araya getirdi.

Siyaset dünyası açılışta bir araya geldi

14 Nisan 2017 18:36


Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen açılışa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Eski Bakanlarımızdan Bahattin Şeker, Eski Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı. Yapılan duanın ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Bakıcı; “Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü mesleği ile tüm Bozüyük halkı tarafından sevilen sayılan Nihat abimizin yeni dükkânının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Allah’tan hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.


Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Başkan Bakıcı, eski Bakan Şeker ve beraberindekiler daha sonra yeni dükkanı gezerek içerde bir süre sohbet etti. Başkan Bakıcı açılış sonrasında çevredeki vatandaşlar ve esnaf ile sohbet etti.




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