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09 Eylül 2017 17:59

Söğüt Başbakan Binali Yıldırım’ı bekliyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 736’ncısı kutlanan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin son gününe katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım için tüm güvenlik önlemleri alındı.

Söğüt Başbakan Binali Yıldırım’ı bekliyor

09 Eylül 2017 17:59


Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 736’ncısı kutlanan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin son günü olan 10 Eylül Pazar günü Ankara’dan hava yoluyla Söğüt’e gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım için tüm güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım ilk olarak Söğüt’te Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret edecek. Ardından tören programına katılacak olan Başbakan Yıldırım, daha sonra karayoluyla Eskişehir’e gidecek.


Öte yandan, Bilecik Belediyesine bağlı ekipler törenlerin yapıldığı alana özel bir araçla gül suyu sıktı.




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