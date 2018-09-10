Söğüt bu yıl şenlikleri kaldıramadı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu sene 737'ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında ilçeye gelen binlerce kişi, alandaki yetersizlikler dolayısıyla mağduriyet yaşadı.

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve binlerce kişinin katılımları ile Söğüt Belediye Tören Alanı'nda kutlandı. İlçeye başta İstanbul, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir olmak üzere farklı şehirlerden binlerce kişi geldi. Alanın tıka basa dolması sonrasında güvenlik şeridinin dışında kalarak alana alınmayanlar adeta isyan etti. Bu yıl güvenlik önlemlerinin önceki yıllara göre daha fazla olduğu gözlemlendi.

Şenliklere gösteriler kadar organizasyondaki eksiklikler de damga vurdu. Ertuğrul Gazi Türbesi etrafında sınırlı sayıda bulunan tuvaletler ilçeye gelenlere yetmezken, yoğunluktan taşan tuvaletler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yine alanda dağıtılan şifalı pilav ilgi görürken, kaşık ve çatalların kısa sürede tükenmesi sonrası yetersiz kalması yemeği yerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.