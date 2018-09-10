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Söğüt halkının Erdoğan hasreti

Bu yıl 737’ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın konuşması sırasında "Başkanım hasretinle yandı Söğüt" yazılı pankart açıldı.

Bu yıl 737'ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında "Başkanım hasretinle yandı Söğüt" yazılı pankart açıldı.


Türk tarihinin en büyük ve en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamındaki kutlamalar son gününde de coşku içinde devam etti. Son gününde şenliklere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve binlerce kişi katıldı.



"Başkanım hasretinle yandı Söğüt"


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında tribünlerde "Başkanım hasretinle yandı Söğüt" pankartı açıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Söğüt şenliklerine en son 2006 yılında Başbakan olduğu dönemde gelmişti.

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