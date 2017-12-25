Söğüt Kaymakamı Berkay Sönmezay kamudan ihraç edildi

Yayımlanan kararname ile 155’i Kara, 155’i Deniz, 327’si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edilirken, 18 kişi görevlerine iade edildi. Adalet Başkanlığından 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 350, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi. Kararname sonrası kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edilirken, Bilecik’te ise Kur’an Kursu Öğreticisi Saime Duman, Bilecik Adli Sicil Müdürlüğünde Şef Yakup İlmek, Bilecik ASB İl Müdürlüğünde Çocuk Eğitimcisi Nurhan Danış, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Bilecik İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Nul Albayrak, öğretmenlik görevi yapan Halil İbrahim İşeri, Adem Aydın ve Rabia Işık oldu.

Öte yandan, 695 sayılı KHK ile 7’si dernek, 7’si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.