Söğüt şenlikleri coşkuyla devam ediyor

Türk tarihinin en köklü kutlamalarından biri olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri için birçok bölgeden Yörükler Söğüt’e akın etti. Söğüt Meydanı’nda gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından halk oyunları ve mehter gösterisi yapıldı.

Daha sonra Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, toplanan kalabalığa seslendi. Büyükakın, "Anadolu’nun dört bir yanından koşarak buraya gelen yiğitler, analar, bacılar, babalar, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar hepiniz Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl 737’inci toyumuzu gerçekleştiriyoruz. Bizlere bu yıl da Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda buluşmayı nasip eden mevlamıza hamd olsun. 737 yıldır burada toy yapabiliyorsak hiç kuşkusuz bu eşsiz muvaffakiyet atalarımızın Anadolu’ya çaldığı mayanın zaman ve mekan üstü bir nurla karılmış olmasındandır. Söğüt ruhu yaşadıkça, Türk beklenendir diyen mazlum milletlerin umudu hep canlı kalacaktır" dedi.

"Biz özünde yaşatıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz"

Şenliğe katılmak için İzmir’den gelen Dedekorkut Yörük Türkmen Federasyon Başkanı Emine Güven ise "Mutluyuz, akrabalarımızla kucaklaşıyoruz. Anı tabakarımızı aldık. Nice 737 yıllara diyoruz. Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde akrabalarımız, biz akraba diyoruz, eş, dost, Yörük-Türkmen kardeşlerimiz vardır. Kendileri ile yakınen tanışırız. Bu şenlikler, etkinlikler, dernekler sebebi ile kucaklaşıyoruz, vesile oluyor. Ben 1980 yılında yapılan bir kutlamayı gördüm siyah beyaz bir videosunu izledim geçenlerde çok hoşuma gitti. Biraz tabi modern bir çağa girdik. Sosyal medya, imkanlar olanaklar biraz farklı oldu. Sanki birazcık o eski özünden ayrılmış gibi hissettim ama yine biz özünde yaşatıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Söğüt Meydanı’ndaki kutlama töreninin bitmesiyle alanda toplanan kalabalık, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinden Ertuğrul Gazi Türbesi’ne doğru yürüdü. 7’den 70’e yürüyüşe katılan vatandaşlar yürüyüş esnasında 100 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı da açtı. Vatandaşlarla beraber yürüyen Vali Büyükakın beraberindeki heyet ile birlikte Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.