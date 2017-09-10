Söğüt Şenlikleri’nde Orhan Hakalmaz sahne aldı

Bu yıl 736’ncısı kutlanan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ikinci günü programın sabah Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanması, kortej yürüyüşü, protokol üyelerinin Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile devam etti. Aynı günün gecesinde Türk Büyükleri Anıtları önündeki statta toplanan yaklaşık 20 bin kişiye konser veren Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz, izleyenlere İzmir Marşı’nı söyletti. Gece ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayı Alpleri ile birlikte Diriliş Ertuğrul dizi müziği ile sahneye çıkması ile başladı. Ardından büyük bir alkışla sahneye çıkan Orhan Hakalmaz, Söğüt yöresine ait Söğüt’ün Erenleri türküsü ile başladı. 9 Eylül’ün İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü olması sebebiyle İzmir Marşı’nı söyledi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa kısmını seyirciye bırakan Orhan Hakalmaz, konseri izleyen yaklaşık 20 bin kişiye bu marşı söyletti. Dinleyenler elleriyle tempo tutarak büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Konseri sonrası AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu bando şefine çiçek verdi. Konsere, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Vali Yardımcısı ve Söğüt Kaymakam Vekili Burhan Terzioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, ikinci günü gecesi saat 23:30’da düzenlenecek "geleneksel şifalı pilav kapak açma" töreni 20.00’de başladı. Bu program değişliği hiç bir basın kuruluşuna haber verilmezken, bu töreni sadece Anadolu Ajansı görüntüledi.