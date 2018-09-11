Söğüt şenliklerine 100 bin kişi katıldı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, bu yıl bu yıl 737'ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne 100 bin kişinin katıldığı söyledi.

Vali Büyükakın, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantı sonunda Bilecik'in Söğüt ilçesinde geçen hafta sonu düzenlenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı 737. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerini değerlendirdi. Bu sene 100 bin kişiyi aşkın bir katılım olduğunu vurgulayan Büyükakın, "İnşallah önümüzdeki sene daha güzel bir şekilde Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerini gerçekleştireceğiz" dedi.