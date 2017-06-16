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16 Haziran 2017 11:18

Söğütlü vatandaşlar aynı sofrada buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından mahallelerde kurulan ve mahalle sakinleri arasında sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularını artıran iftar sofrası bu kez Söğüt ilçesinde kuruldu.

Söğütlü vatandaşlar aynı sofrada buluştu

16 Haziran 2017 11:18


Düzenlenen iftar programına, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi, Söğüt Müftüsü Mehmet Emin Bal, partililer ile binlerce vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak gerçekleştirilen faaliyetlerle Ramazan ayının en güzel şekilde değerlendirildiğini belirterek, “Ramazan ayında olduğu gibi diğer zamanlarda yaşamımız, oluşan birlik ve beraberlik ile anlam buluyor. İşte Ramazan rahmet ve bereket ayı, Ramazan birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü ayı. Biz de Bilecik Belediyesi olarak Ramazan’ı Şerifin ruhuna uygun çalışmaları gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Bu akşam da Ertuğrulgazi’nin Ocağı’nda, Ertuğrulgazi’nin torunları olan sizlerle buluşmak ve hem hal olmak bizleri mutlu ediyor. Bize bu imkanı sağlayan Söğüt İlçe Teşkilatımız ve başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu akşam ve her Ramazan akşamında güzel sofralar kurarken, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemini unutmayalım. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kadir Gecenizin ve gelecek olan Ramazan Bayramının sağlık ve mutluluk içinde ulaşmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, herkese selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.


AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi ise, Bilecik Belediyesi ve Söğüt İlçe Teşkilatı işbirliğinde güzel bir organizasyonun hazırlandığını belirterek, "Ben öncelikle bütün kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenabı Allah bizleri sağlık ve mutluluk içinde Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramına kavuştursun. Ayrıca böyle bir sofranın kurulmasında emeği olan Belediye Başkanımız Selim Yağcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz İsmail Cihan ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum’’ dedi.


Yoğun ilgi ve katılımın olduğu iftar programında çocuklar da kendileri için hazırlanan oyun ve eğlence alanında gönüllerince eğlenirken, Belediye Başkanı Selim Yağcı da oyun alanına giderek, çocuklarla vakit geçirdi.




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