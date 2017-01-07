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07 Ocak 2017 12:33

Söğüt’te başarılı kursiyerler sertifikalarını aldı

Söğüt’te başarılı kursiyerler sertifikalarını aldı

07 Ocak 2017 12:33

Söğüt Belediyesi, Bilecik Ticaret Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen 3’üncü dönem Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi son bulurken, eğitimi başarıyla bitirenler sertifikalarını aldı.
Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu’nun makamında gerçekleştirilen sertifika töreninde, Bilecik Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ayhan İslah da hazır bulundu. Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve Ayhan İslah, verilen kursun ardından kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgelerini verdi. İkili belge alan kursiyerleri tebrik ederek, yeni kuracakları işlerinde başarılar diledi.



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