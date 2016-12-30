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30 Aralık 2016 17:26

Söğüt’te karla mücadele

Söğüt’te karla mücadele

30 Aralık 2016 17:26

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle oluşan kar yığınları belediyenin kar küreyici araçlarıyla toplanıp ilçe içi trafik sorununu en aza indirmek için çalışılıyor.
Çarşamba gününden beri aralıksız devam eden kar yağışı yolların kapanmasına neden olurken ilçe içi trafik sorunlarını da beraberinde getirdi. Sorunları kaldırmak için belediye araçlarını seferber edip tüm gün yol çalışmaları yaptı. Gün sonunda anayollar ulaşıma tam anlamıyla açılmış duruma getirildi. Daha büyük bir sorunla karşılaşmamak için çalışmalar devam ediyor.



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