Söğüt’te Suriyeli çiftin nikahı kıyıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Suriyeli çiftin nikahı kıyıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Evlendirme Memuru Ayhan Çengel tarafından ilçede bir ilk gerçekleştirilerek, Suriye Türkmeni olan Iman Hamdo ve Yusuf Mollamusa çiftinin nikahı kıyıldı. Çiftin nikâh şahitliğini kendileri gibi Suriye Türkmeni olan Esra Kahya ve Ferdi Harputlu çifti yaptı. Nikah sonrası evlendirme cüzdanı geline verilirken, hatıra fotoğrafı da çekildi.

Öte yandan çifte nikah hediyesi olarak Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu adına altın ve fincan takımı verildi.