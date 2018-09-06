Şöhretler karması yeşil sahalarda buluştu

Bu yıl 4 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şöhretler karması maçı yoğun ilgi gördü. Bilecik’in Bozüyük Kasımpaşa Mahallesi Sentetik sahalarında düzenlenen etkinlikte futbola gönül vermiş ve geçmişte çeşitli kulüplerde forma giymiş futbolcular yer aldı. Düzenlenen karşılaşmaya Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu, çok sayıda sporsever ve etkinlikte yer alan sporcuların aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "İlçemizin düşman işgalinden kurutuluşunun 96. yıl dönümü kutlu olsun diyor, tüm vatandaşlarımızın ve hepimizin bu önemli gününü kutluyorum, bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz turnuvanın en önemli yanı, geçmiş yıllarda forma giymiş abilerimizi hatırlamak ve onlara hak ettikleri saygıyı sunmaktır. Bu isimler pek çok zorluk altında bu spora gönül vermiş hepimize örnek olması gereken efsanelerdir. Son olarak burada bizleri yalnız bırakmayan tüm sporcu abilerimize ve bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan seremoninin ardından takımlara ayrılan şöhretler karması maçlarını gerçekleştirdi. Pamuk Ahmet, Maradona Ali, Japon Mehmet, tülü Ahmet gibi pek çok eski futbolcunun top koşturduğu karşılaşma bir festival havasında gerçekleşti. Şöhretler karması karşılaşmalarının sonunda eski günlerini hatırlayan efsane futbolculara Bozüyük Belediyesi tarafından katılım belgesi takdim edilirken, alanda bulunan minik sporculara da futbol topları hediye edildi.